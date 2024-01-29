بعد تعليق الدول تمويلها للأونروا... وقفات إحتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان

نفّذ اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في لبنان وقفات إحتجاجية تنديداً بقرار احدى عشرة دولة بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين اي الأونروا بذريعة اتهام اسرائيل لعدد من موظفيها في هجوم السابع من تشرين، مطالبين هذه الدول بالتراجع عن قرارها الذي سينعكس وضعاً كارثياً على اللاجئين لناحية الطبابة التعليم والإغاثة في كل من لبنان سوريا الأردن قطاع غزة والضفة الغربية.