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حركة أمل دانت إجراءات بعض الدول بوقف تمويلها للاونروا

أخبار لبنان
2024-01-29 | 07:27
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حركة أمل دانت إجراءات بعض الدول بوقف تمويلها للاونروا
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حركة أمل دانت إجراءات بعض الدول بوقف تمويلها للاونروا

دان المكتب السياسيّ، في حركة أمل الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها بعض الدول بوقف تمويلها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

وأشار المكتب، في بيان، إلى أنّ هذه الاجراءات التعسفية مستنكرة ومستهجنة، في زمانها وتوقيتها.

وقال: "فتأتي، في اللحظة، التي يتعرض فيها الشعب الفلسطينيّ لحرب إبادة جماعية، في قطاع غزة ولتنكيل ممنهج، في الضفة الغربية."

واعتبر أنّ هذا دليل على أنّ هذه الخطوات تندرج، في سياق المسلسل التآمريّ والتصفويّ، الذي تتعرض له القضية الفلسطينيه تارة عبر آلة القتل الإسرائيلية وتارة أخرى من خلال الإمعان، في سياسة المعايير المزدوجة.

ودعا المكتب الدول والحكومات، التي اتخذت مثل هذه الاجراءات إلى العودة عنها والتنبه من التداعيات الكارثية، التي يمكن أن تسببها للشعب الفلسطينيّ على مختلف المستويات، لاسيما إنسانيًا وصحيًا وتربويًا.

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