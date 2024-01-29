بوحبيب بعد استقباله السفيرة الأميركية: قطع المساعدات عن الأونروا خطأ تاريخي

رأى الوزير عبدالله بوحبيب بعد استقباله السفيرة الأميركية أن قطع المساعدات عن الأونروا خطأ تاريخي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل وسيشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء.