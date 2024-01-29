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لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني: لمؤتمر نُطلق خلاله مانيفست سياسي يتضمن الإعلان عن المبادئ حول جوهر لبنان

أخبار لبنان
2024-01-29 | 09:26
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لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني: لمؤتمر نُطلق خلاله مانيفست سياسي يتضمن الإعلان عن المبادئ حول جوهر لبنان
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لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني: لمؤتمر نُطلق خلاله مانيفست سياسي يتضمن الإعلان عن المبادئ حول جوهر لبنان

توجه "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان" إلى اللبنانيين بالرسالة التالية:

1-علينا الاقتناع بالحجج المثبتة بأن لبنان واقع تحت الاحتلال الايراني وأن هذا الاحتلال يمنع تنفيذ الدستور وينسف إمكانية قيام دولة ويضرب الصيغة التعاقدية التي وضعت أسس العيش المشترك في ظل التعددية.
2-علينا فهم أن لبنان ليس في أزمة نظام كما يطرح البعض، ومن ضمنهم أحزابٌ مسيحية وازنة، ولا أن شعار "لبنان أولا" سخيف كما اعتبر آخرون. فالأزمة الوطنية تكمن في واقع الاحتلال، وشعار لبنان أولا هو ما يجب أن يجمع اللبنانيين في ظل الصراعات الإقليمية وتوجه كل كيان وطني إلى ضمان مصالحه أولا.

بناء على ذلك، دعا البيان المشترك، أحزاب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"الكتلة الوطنية" و"التقدمي الاشتراكي" والوسط السني العريض بكل رموزه ومن ضمنه "تيار المستقبل"، واللقاءات السياسية كما القوى السيادية خصوصاً الشيعية منها، التي تعتبر نفسها مؤتمنة على فكرة لبنان، إلى خلوة/مؤتمر نُطلق خلاله مانيفست سياسي يتضمن الإعلان عن المباديء المشتركة التي نتّفق حولها حول جوهر لبنان ودوره ورسالته، وتنظيم الاختلاف بشأن آليات تنفيذ هذه المبادئ، وسبل مواجهة الإحتلال. وذلك إنقاذا للبنان، ومن أجل أن يعود لبنان كل لبنان إلى دائرة اهتمام العالم، وليس فقط الفريق الذي يتلاعب بأمن البلد ويجعله صندوق استثمار وبريد مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، حينا بتقديم ضمانات لها واحيانا بالإيحاء بتهديدها.
 

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