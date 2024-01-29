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فرنجية إلتقى الحلبي وتأكيد على أهمية صون القطاع التربوي

أخبار لبنان
2024-01-29 | 11:11
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فرنجية إلتقى الحلبي وتأكيد على أهمية صون القطاع التربوي
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فرنجية إلتقى الحلبي وتأكيد على أهمية صون القطاع التربوي

فرنجية إلتقى الحلبي وتأكيد على أهمية صون القطاع التربوي

إلتقى النائب طوني فرنجية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة مختلف المواضيع التربوية الآنية المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، كما تم التأكيد على أهمية صون القطاع التربوي وتوحيد الجهود بين مختلف الفرقاء المعنيين من أساتذة وإدارات وأهالي بهدف تأمين أفضل حظوظ تعليمية ممكنة للتلاميذ والحفاظ على حيوية القطاع التربوي.

كذلك، تابع المجتمعون ملف ترميم أبنية المدارس الرسمية في لبنان بشكل عام وقضاء زغرتا بشكل خاص وخطة الوزارة في هذا المجال، كما تطرقوا إلى الإشكالية المتعلقة بالأساتذة المتقاعدين والمتعاقدين، بالإضافة إلى متابعة القانون المتعلق برواتب الأساتذة المتقاعدين.

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