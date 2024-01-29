لقاء جمع السفير المصري ونواب كتلة الإعتدال الوطني

لقاء جمع السفير المصري ونواب كتلة الإعتدال الوطني

أفادت معلومات للـLBCI بأن السفير المصري علاء موسى إستقبل في دارته في دوحة الحص نواب كتلة الإعتدال الوطني.



وخلال اللقاء، تم وضع أعضاء التكتل بتصور اللجنة الخماسية والتحركات التي تعتزم القيام بها في الفترة المقبلة.



وقد أكد السفير المصري أن إنتخاب رئيس الجمهورية هو إستحقاق عاجل ويجب أن يتم بلا تأخير وفقًا لإرادة وإختيار اللبنانيين، مشددًا على أن دور الخماسية هو المساعدة في تيسير عملية الإنتخاب.