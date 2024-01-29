المركز الكاثوليكيّ للإعلام: الراعي نقل معاناة الناس وهو ثابت في مواقفه

أكّد المركز الكاثوليكيّ للإعلام أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ شهدت تعليقات عديدة، ذات مستويات متدنية على النص، الذي اقتبسه البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، من إحدى رسائل أبناء المنطقة الحدودية.



وشدّد المركز، في بيان، على أنّ كلام الراعي ليس بحاجة إلى أي تفسير أو تبرير "فالاقتباس، الذي أثار تعليقات المغرضين، واضح لا لبس فيه ويندرج في سياق التقليد البطريركي القائم على نقل معاناة الناس، الذين يرون في شخص البطريرك وفي مقام الكرسي البطريركي ملجأهم الآمن الدائم."



وأعرب عن ثقته في القيادات اللبنانية الأمينة على حفظ قواعد التخاطب والتواصل.



ودعا المركز الكاثوليكيّ للإعلام جميع، الذين علّقوا على نقل الراعي شكوى المواطنين وعلى سوى ذلك، أن يسألوا أنفسهم وسائر المعنيين، عن أسباب ارتفاع صوت البطريرك.



ورأى البيان أنّ ارتفاع صوت الراعي هو تشخيص صادق لواقع وطنيّ قائم، تقع مسؤولية تفاقم أخطاره على القوى اللبنانية جميعها وخصوصًا المقتدرة منها على التحكم بالموازين والقرارات وبالخيارات.



وقال إن أولى مسؤوليات البطريرك وواجباته وأمانته لثوابت الوحدة الوطنية وللبنان لوطن الرسالة هي رفع الصوت في سبيل تقويم الأعوجاج المتمادي في الشأن الوطنيّ.



وأضاف: "إنّه اعوجاج يعمق الخلل، في التوازن الوطنيّ، على مستويات تغيير هُوية الأرض والإستيلاء عليها بأساليب متعددة وتفريغ الإدارة العامة من تنوعها، الذي يعكس التنوع اللبنانيّ وتجاهل أخطار توطين الفلسطينيين والنزوح السوريّ، واستباحة حقوق الناس المعيشية وأموالهم وجنى أعمارهم وإعاقة عمل القضاء وزعزعة الثقة به."



وأشار البيان إلى أنّ مسار الأعوجاج وانعدام التوازن الوطنيّ قد تُوّج بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، منذ ما يقارب سنة ونصف السنة.



وأكّد أنّ الراعي ثابتٌ في مواقفه "الهادفة إلى تقويم المسار المذكور حفاظًا على لبنان الواحد، الذي يضمن مصالح اللبنانيين ومستقبلهم الآمن معًا من دون استثناء ولن تجرّه حملات الإساءة والتجريح إلى تبديل مواقفه وخياراته الوطنية الجامعة."