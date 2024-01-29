لقاء جمع سلام وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة

إستقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان.



وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الأميركية على الصعيدين السياسي والإقتصادي.