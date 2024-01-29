الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
12
o
الجنوب
12
o
البقاع
1
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
12
o
الجنوب
12
o
البقاع
1
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موظفو تعاونية موظفي الدولة يعلنون التوقف القسري عن العمل
أخبار لبنان
2024-01-29 | 15:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
موظفو تعاونية موظفي الدولة يعلنون التوقف القسري عن العمل
موظفو تعاونية موظفي الدولة يعلنون التوقف القسري عن العمل
أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة في بيان التوقف التوقف القسري عن العمل إبتداءً من الخميس ١ شباط ٢٠٢٤.
وجاء في البيان: "حيث أن لا عمل دون أجر، وحيث أن للصبر حدود، وحيث أن للإنسانية والتفاني بالعمل والتضحية نهاية يصبح بعدها العمل نوعًا من أنواع السخرة، وحيث أن إلتزامنا الوظيفي طوال هذه الفترة قد استنفذ طاقاتنا المادية والمعنوية والإنسانية، وحيث أن الأزمة ما زالت تلقي بأثقالها على عاتقنا وحدنا كموظفين، وذلك بعد تسوية أوضاع جميع القطاعات الأخرى، وحيث أننا كموظفي تعاونية موظفي الدولة لا نتسحق كل هذا التجاهل لمطالبنا المحقة والتي سنعمل على تحقيقها ولا مجال لذكرها في هذا البيان، ومواكبةً لإعلان الإقفال التام والإضراب العام الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، نعلن نحن موظفو التعاونية التوقف القسري عن العمل إبتداءً من نهار الخميس ١ شباط ٢٠٢٤".
أخبار لبنان
تعاونية
موظفي
الدولة
يعلنون
التوقف
القسري
العمل
التالي
بو حبيب اطلع ميقاتي على اجتماعات نيويورك: لبنان لا يريد الحرب ومتمسك بالـ1701
الجيش يتسلّم الشحنة الخامسة من هبة الوقود القطرية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-12-19
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
أخبار لبنان
2023-12-19
"تجمع موظفي الإدارة" يعلن التوقف عن العمل ابتداء من بعد غد الخميس إلى حين بدء تحقيق المطالب
0
أخبار لبنان
2023-11-28
تجمع موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد
أخبار لبنان
2023-11-28
تجمع موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد
0
أخبار لبنان
2023-11-28
المديرون في مديرية المالية العامة اعلنوا التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم
أخبار لبنان
2023-11-28
المديرون في مديرية المالية العامة اعلنوا التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم
0
خبر عاجل
2023-11-19
مستخدمو هيئة ادارة السير: التوقف القسري عن العمل ابتداء من غد ولحين تحقيق مطالبنا
خبر عاجل
2023-11-19
مستخدمو هيئة ادارة السير: التوقف القسري عن العمل ابتداء من غد ولحين تحقيق مطالبنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:22
رازي الحاج لـ"عشرين 30": الحكومة أنجزت موازنة ترقيعية ويجب إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة الحياة للمصارف
أخبار لبنان
16:22
رازي الحاج لـ"عشرين 30": الحكومة أنجزت موازنة ترقيعية ويجب إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة الحياة للمصارف
0
أخبار لبنان
16:13
ميشال ضاهر لـ"عشرين 30": لا يمكننا إعادة أموال المودعين اليوم و"حاج نكذب على بعضنا"
أخبار لبنان
16:13
ميشال ضاهر لـ"عشرين 30": لا يمكننا إعادة أموال المودعين اليوم و"حاج نكذب على بعضنا"
0
أخبار لبنان
16:07
ديانا منعم لـ"عشرين 30": هذه الموازنة غير قادرة على معالجة الأزمة
أخبار لبنان
16:07
ديانا منعم لـ"عشرين 30": هذه الموازنة غير قادرة على معالجة الأزمة
0
أخبار دولية
14:58
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيتحرك قريبًا جدًا على الحدود الشمالية مع لبنان
أخبار دولية
14:58
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيتحرك قريبًا جدًا على الحدود الشمالية مع لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-24
حماس: نجدد مطالبتنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التحرك لكشف مصير مئات الفلسطينيين المختطفين من غزة
آخر الأخبار
2023-12-24
حماس: نجدد مطالبتنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التحرك لكشف مصير مئات الفلسطينيين المختطفين من غزة
0
أخبار دولية
2023-10-24
وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة
أخبار دولية
2023-10-24
وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة
0
فنّ
2023-12-17
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
فنّ
2023-12-17
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
0
أخبار دولية
2023-12-14
زيلينسكي تعليقًا على قرار الإتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الإنضمام: "إنتصار لأوكرانيا"
أخبار دولية
2023-12-14
زيلينسكي تعليقًا على قرار الإتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الإنضمام: "إنتصار لأوكرانيا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
0
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرياضي أحرز لقب دورة دبي الدولية في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرياضي أحرز لقب دورة دبي الدولية في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خطة استيطانية اسرائيلية تضع حكومة نتنياهو في مواجهة الداخل والخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خطة استيطانية اسرائيلية تضع حكومة نتنياهو في مواجهة الداخل والخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أميركا سترد على مقتل جنودها في الاردن.. لكن متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أميركا سترد على مقتل جنودها في الاردن.. لكن متى وكيف؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:27
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
حال الطقس
01:27
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
2
منوعات
07:11
لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!
منوعات
07:11
لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!
3
فنّ
04:35
زواج نجمة The Voice... خبّأت زوجها على طريقة ميريام فارس (صور)
فنّ
04:35
زواج نجمة The Voice... خبّأت زوجها على طريقة ميريام فارس (صور)
4
فنّ
04:33
سيرين عبد النور مصدومة بتصرّف ابنها كريستيانو... "فوق الضربة ركع وطلب يدها"
فنّ
04:33
سيرين عبد النور مصدومة بتصرّف ابنها كريستيانو... "فوق الضربة ركع وطلب يدها"
5
فنّ
04:30
زوجة مروان خوري تفاجئه بحضور عائلته وأصدقائه... والسعادة تغمر قلبه (صور)
فنّ
04:30
زوجة مروان خوري تفاجئه بحضور عائلته وأصدقائه... والسعادة تغمر قلبه (صور)
6
منوعات
10:08
أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟
منوعات
10:08
أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟
7
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
8
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More