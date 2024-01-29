ديانا منعم لـ"عشرين 30": هذه الموازنة غير قادرة على معالجة الأزمة

إعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة كلنا إرادة ديانا منعم أن "هذه الموازنة غير قادرة على معالجة الأزمة"، مشيرة إلى أن "فكرة أن البلد يتعافى "كذبة كبيرة"."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، رأت أن "الإيجابي في هذه الموازنة أنها لا تراكم العجز."



وشددت منعم على أنه "علينا اليوم إعادة هيكلة القطاع العام ومقاربة هذا الموضوع بشجاعة."



ولفتت إلى أن "الأرقام لا تكذب وحجم الخسائر كبير جدًا، وهذا يعني أن صندوق إسترداد الودائع لن يستطيع إعادة كامل أموال المودعين."