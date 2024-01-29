رأى النائب ميشال ضاهلر أن "الأمور الكبيرة يتم تقاذفها بين المجلس النيابي والحكومة."وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أشار إلى أننا "خضنا أزمة مالية لم نستطع تجاوزها، وأموال الناس بخطر إذا لم يتم تكبير الإقتصاد."وقال: "نحن اليوم لا يمكننا إعادة أموال المودعين و"حاج نكذب على بعضنا"، وعلينا مواجهة المشكلة وحلها، وأن نكون صريحين مع الناس."