أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أننا "صوتنا ضد الموازنة"، مشيرًا إلى أن "مخالفة بالنظام الداخلي حصلت بعدم التصويت بالمناداة."واعتبر في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI أن "الحكومة أنجزت موازنة ترقيعية ولا حتى تشغيلية."وأشار إلى أنه "يجب إعادة الحياة للمصارف، ففشل القطاع المصرفي وعدم التعاطي معه بجدية مجرد "فشة خلق" ولا يحقق نتائج، ويجب الذهاب إلى خطة تعاف واضحة المعالم."ورأى أن "الحل لا يكون بسحب الودائع لأنه لدينا أزمة سيولة، ويجب تحويلها من خسائر إلى سيولة."كماشدد على أنه "يجب إعادة هيكلة القطاع العام بدءًا بإدخال التكنولوجيا، ويجب أن تكون الموازنة كبيرة كي تؤمن شبكة الأمان الإجتماعي."