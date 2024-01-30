تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور

أصدر وزير المالية، في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل قرارًا مدّد بموجبه ليومين إضافيين، أي لغاية 31/01/2024 ضمنًا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.