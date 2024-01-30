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العلاقات الإعلاميّة في حزب الله: التفاوض غير المباشر في ‏الحدود البريّة هو حصرًا في يد الدولة

أخبار لبنان
2024-01-30 | 03:31
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العلاقات الإعلاميّة في حزب الله: التفاوض غير المباشر في ‏الحدود البريّة هو حصرًا في يد الدولة
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العلاقات الإعلاميّة في حزب الله: التفاوض غير المباشر في ‏الحدود البريّة هو حصرًا في يد الدولة

أكّدت العلاقات الإعلاميّة، في "حزب الله" أنّ التفاوض غير المباشر في ملف ‏الحدود البريّة، بين لبنان وفلسطين المحتلّة، هو حصرًا في يد الدولة اللبنانيّة.

وأتى ذلك، بعدما نشرت صحيفة "نداء الوطن" خبرًا عما أسمته ملف التفاوض غير المباشر في ‏الحدود البريّة، بين لبنان وفلسطين المحتلّة.  

وقالت، في بيان: "بالتالي إنّ ما ورد، في الخبر المذكور، شكلًا ومضمونًا، مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا."

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