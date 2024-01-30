وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت

نفّذ قسم العمل الجماهيريّ، في حركة "حماس"، في لبنان وقفة إحتجاجية، أمام مقر الأونروا، في بيروت، استنكارًا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها لوكالة الأونروا وتمسكًا بدور الأونروا في تقديم الخدمات والإغاثة.



وشارك ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا.



وطالبت الأمم المتحدة بالبحث عن تمويل جديد.