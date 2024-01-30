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العبسي يلتقي كوهلر وسفراء دول عربية في بروكسل
أخبار لبنان
2024-01-30 | 06:52
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العبسي يلتقي كوهلر وسفراء دول عربية في بروكسل
التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي القائم بأعمال المدير العام للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية مايكل كوهلر في السفارة اللبنانية في بروكسل واطلعه على الاوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يمر بها مسيحيو المشرق وضرورة مد يد العون إليهم واعتبارهم من المجتمعات المنكوبة.
كما التقى والوفد المرافق سفراء كل من لبنان فادي الحاج علي وسوريا عمار الارسان والاردني الانسة سجا سطام المجالي والمصري د.بدر عبد العاطي والفلسطيني عبد الرحيم الفرا في دارة السفير السوري في بروكسل، واطلع منهم على اوضاع الجاليات العربية والسبل الايلة الى مساعدتهم والعمل على فك الحصارات الاقتصادية عن الدول العربية خصوصا ان الازمة التي تعيشها المنطقة تؤثر على الجميع وليس على المسيحيين فقط وهنا تكمن اهمية التعاون والتكاتف.
واشار العبسي الى ضرورة توحيد كلمة الجاليات العربية وتوسيع نطاق التواصل والتعاون بين الجاليات واوطانهم الام.
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