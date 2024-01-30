روداكوف في دارة باسيل

زار سفير روسيا الاتحادية في لبنان أليكساندر روداكوف رئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل.



ورافق السفير نائب رئيس البعثة الروسية ماكسيم رومانوف والنائب السابق أمل أبو زيد و مسؤول العلاقات الدبلوماسية، في التيار بشير حداد.



ووجّه السفير الروسيّ دعوة لباسيل، للمشاركة في المؤتمر، الذي ينظمه حزب روسيا الموحدة الحاكم، في موسكو، الشهر المقبل.



وبحثوا في الحراك الرئاسيّ المستجد والحلول المطروحة للخروج من الوضع الحاليّ.