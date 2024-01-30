الرئيس بري بعد لقائه سفراء الخماسية: الموقف كان موحداً والإجتماع مفيداً وواعداً

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لآخر المستجدات لاسيما الاستحقاق الرئاسي. وذلك بحضور مستشاري الرئيس بري الدكتور محمود بري وعلي حمدان



واوضح بعد اللقاء ان الموقف كان موحداً والإجتماع مفيد وواعد.