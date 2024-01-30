بعد انهياره بسبب الامطار... بلدية بيروت تعيد بناء وتأهيل الحائط المواجه لصخرة الروشة

أعلن محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت السيد عبدالله درويش، أن البلدية تعمل على إعادة بناء وتأهيل الحائط المواجه لصخرة الروشة الذي انهار قبل أيام جراء عوامل طبيعية.



وأعلنت البلدية في بيان، أن أعمال بناء وتأهيل الحائط ستنتهي خلال عشرة أيام.