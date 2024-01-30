فرنجية عرض وسفير بنغلادش للتطورات

فرنجية عرض وسفير بنغلادش للتطورات

إستقبل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي سفير بنغلادش لدى لبنان جافيد تانفير خان، وجرى عرض للمستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.