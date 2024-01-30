جنبلاط استقبل السفيرة الاميركية... وهذا ما تم بحثه

بحث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في آخر التطورات السياسية، وذلك بحضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور.