هل تقفل المدارس يوم غد؟

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية التربية والتعليم العالي ، أن يوم غد الأربعاء، هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة.



أما في المناطق التي تشهد إقفالاً للطرق بسبب الثلوج والجليد، وخطرا في حركة الانتقال فإن وزير التربية والتعليم العالي يترك لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب.