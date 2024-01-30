وفد نيابي لبناني في واشنطن ... والمشاريع التي يعمل عليها البنك الدولي في لبنان على الطاولة

استهل وفد نيابي لبناني ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنواب نعمت افرام وياسين ياسين والان عون واسعد درغام زيارته الى واشنطن بلقاء مع مسؤولين في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ال USAID وفي مقدمهم كبير المساعدين المسؤولين بالإدارة الفنية بالوكالة أندرو بليت، حيث شكر الوفد الوكالة على المساعدات التي تقدمها منذ ان بدأت مشروعها في لبنان والذي وصلت قيمتها حتى اليوم لمليار و105 مليون دولار.

كما ناقش الوفد المشاريع الاخرى المطروحة والتي يمكن للوكالة ان تساعد بانجازها كما كيفية ايصال هذه المساعدات لكل المناطق والقرى اللبنانية من دون اي تمييز الى ذلك ، بحث الوفد النيابي بمشاريع اخرى تتعلق بقطاعات عدة ابرزها التربية والطاقة المتجددة.

وقد اعقب اجتماعات الوفد اللبناني مع المسؤولين بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية لقاءات هامة مع عدد من المسؤولين بالبنك الدولي منهم احد ابرز المدراء التنفيذيين في البنك الدولي والمعين حديثا عبد العزيز الملا ، اضافة الى نائب الرئيس للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج ، بحيث تطرق البحث الى

المشاريع التي يعمل عليها البنك الدولي في لبنان اضافة الى المشاريع التي هي قيد الننفيذ كما تلك التي ستكون مطروحة للبحث بالمرحلة المقبلة والتي تتطلب اتفاقا نهائيا بين الحكومة والبنك الدولي وتشريعا يسهل اقرارها، ولاسيما ان قيمة هذه المشاربع تصل حاليا الى مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي مقسمة على قطاعات عدة منها الماء والكهرباء والتكنولوجيا ما تشمل تحديث شبكة الانترنت والزراعة والمساعدات الاجتماعية

يشار الى ان لقاء سيجمع بالساعات القليلة المقبلة الوفد النيابي بمساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط باربارا ليف.