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مولوي إستقبل سفير ألمانيا وبحث مع إدغار طرابلسي في شؤون بيروتية

مولوي إستقبل سفير ألمانيا وبحث مع إدغار طرابلسي في شؤون بيروتية



إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل - شتيلفريد، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.



وبحث مولوي مع النائب إدغار طرابلسي في الأوضاع العامة وشؤون بيروتية خدماتية.



والتقى النائب السابق منصور البون وبحث معه في شؤون كسروانية.