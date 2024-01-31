بوشكيان بحث مع ماسايوكي تعزيز تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق اليابانية

بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي، في العلاقات بين لبنان واليابان على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والصناعية، وسبل تعزيز تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق اليابانية، خصوصاً أنها تراعي المواصفات الدولية.



وشكر بوشكيان للسفير ماسايوكي تعاون بلاده ومساعدة لبنان، وتمويل برامج ينفّذها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).