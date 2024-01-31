جان حاتم للـLBCI: سلّمنا الغاز للأسواق اليوم ونأمل التوصل الى حلّ

أكّد أمين السرّ والاعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم أنه تم تسليم الغاز للأسواق والمحال التجارية بشكل طبيعي اليوم، آملاً أن يتمّ التوصل لحلّ.



وقال حاتم في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "تمنينا على الشركات المستوردة افراغ المخزون لديها والكميات لدى شركات التعبئة ليست كبيرة والمستهلك لا ينقصه أزمات اضافية".