محمد بصبوص للـLBCI: نحن نطالب بضريبة 10% على الأرباح التي تحققت من التهريب أو التخزين

اعتبر مسؤول الملف الإقتصادي وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي محمد بصبوص أنه يجب الاتجاه نحو الضرائب النوعية لتصحيح النظام الضريبي الذي يحمّل الاعباء لذوي الدخل المحدود وأن ضريبة الـ10% على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم هي جزء من هذه الضرائب.



وقال بصبوص في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "من الواضح أنه في الفترة التي كان مصرف لبنان يدعم فيها إستيراد المحروقات كانت الكميات التي يتم إستيرادها أكبر بكثير من متطلبات السوق اللبناني".



وأضاف: "نحن نطالب بضريبة 10% على الأرباح التي تحققت من التهريب أو التخزين".