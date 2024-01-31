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كنعان عرض أوضاع لبنان الإقتصادية والإجتماعية بعد إقرار الموازنة مع وفد أممي

أخبار لبنان
2024-01-31 | 06:34
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كنعان عرض أوضاع لبنان الإقتصادية والإجتماعية بعد إقرار الموازنة مع وفد أممي
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كنعان عرض أوضاع لبنان الإقتصادية والإجتماعية بعد إقرار الموازنة مع وفد أممي

كنعان عرض أوضاع لبنان الإقتصادية والإجتماعية بعد إقرار الموازنة مع وفد أممي

إستقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة وفدًا من الأمم المتحدة ضم القائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومدير منظمة الأغذية العالمية في بيروت عبد الله الواردات، ونائب مدير منظمة الأغذية العالمية في بيروت سو كانت.

وأطلع الوفد كنعان على مشاريع الأمم المتحدة في لبنان، لا سيما على صعيد المدارس والمساعدات الإنسانية للبنانيين، والتي ارتفعت من ١٢ ألف تلميذ  عند بدء تنفيذ البرنامج في العام ٢٠١٢ إلى ١٠٠ ألف تلميذ راهنًا.

كما جرى عرض لأوضاع لبنان الإقتصادية والإجتماعية بعد إقرار موازنة ٢٠٢٤.

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