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المفتي دريان ترأس اجتماعا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى

أخبار لبنان
2024-01-31 | 07:33
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المفتي دريان ترأس اجتماعا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى
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المفتي دريان ترأس اجتماعا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى

عقد مجلس القضاء الشرعي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، في حضور رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف ورئيس المحكمة الجعفرية العليا الشيخ محمد كنعان والمفتشين والمدعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية. وتم البحث في الشؤون القضائية في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وحسن سير العمل فيها وتفعيل أداء العمل القضائي.
 
هيئة نصرة القدس والأقصى

واستقبل مفتي الجمهورية "الهيئة الدائمة لنصرة القدس والأقصى"، وتحدث باسمها بعد اللقاء القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قائلا:"تحدثنا في موضوع أسبوع القدس والأقصى لمناسبة قرب حلول ذكرى الإسراء والمعراج. وأكدنا أهمية "أسبوع القدس العالمي" وتم التركيز على دعوة خطباء المساجد جميعا أن يتحدثوا في موضوع القدس وغزة وفلسطين، وعن العدوان الصهيوني السافر الإرهابي على أهل غزة وعلى أهل الضفة وعلى أهل فلسطين من حيث الإدانة ومن حيث الشجب والإنكار على هذه الأفعال الشنيعة، ودعوة كل العالم أن يقف مع الضمير الحي، مع كلمة الحق لأهل فلسطين بكاملهم حق الدفاع عن أنفسهم، وحق تقرير مصيرهم، وحق استرجاع أرضهم. وإننا بإذن الله تعالى سيكون لنا نشاط أسبوعي كبير في هذا الأسبوع الذي سيأتي بدعم القضية الفلسطينية سواء على مستوى الجمعيات أو على مستوى الكشاف أو على مستوى العلماء والمفتين، حتى نظهر للعالم أن كل الشعب اللبناني هو ضد ما يقوم به العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين في فلسطين".
 
طليس

والتقى المفتي دريان عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق عن منطقة عكار علي طليس، وتم البحث في الشؤون اللبنانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة الى أوضاع منطقة عكار الدينية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

أخبار لبنان

دريان

مجلس القضاء الشرعي الأعلى

الهيئة الدائمة لنصرة القدس والأقصى

غزة

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