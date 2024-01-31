وزير الدفاع عرض التطورات مع سفير المانيا والنائب ريفي

عرض وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم مع النائب أشرف ريفي، للأوضاع العامة ولآخر المستجدات في البلاد.

وتناول وزير الدفاع مع سفير ألمانيا في لبنان كورت شتوكل – شتيلفريد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين إضافة الى الأوضاع في لبنان والمنطقة.