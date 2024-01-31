نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات اعلنت دعمها لتجمع الشركات المستوردة للمحروقات

أعلنت نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في بيان، تأييدها لبيان تجمع الشركات المستوردة للمحروقات المتعلق بفرض ضريبة على الشركات التي استعملت سلعا مدعومة"، مؤكدة دعمها لبيان التجمع، معتبرة انه "جاء مسهبا ليضع الامور في نصابها، لا سيما وان دور هذه الشركات كان الوسيط بين الدولة والمستهلك ولم يستفد من الدعم الا المستهلك".



وقالت: "إن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه ان يطيح بالشركات والعاملين في هذا القطاع ويضرب مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص.

لذلك تأمل النقابة في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة خصوصا الوضع الامني الحاصل في الجنوب، أن يعطى فرصة للحوار مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والجهات المعنية المسؤولة للوصول الى الحلول المنشودة التي تجنب المواطن دفع الثمن في هذه الظروف".