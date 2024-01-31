آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال واصلت أعمالها في رفع الثلوج وفتح الطرق الجبلية

واصلت آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال والمنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أعمالها ليل نهار بفتح الطرق الجبلية ورفع الثلوج عنها، وذلك تسهيلاً لحركة المرور عليها.



وأوضح بيان للمكتب الاعلامي في الوزارة أن "جميع المعنيين من رؤساء مراكز ومياومين وعمال مستخدمين يعملون باستمرار كخلية نحل متكاملة لضمان فتح مسارب على الطرق الجبلية ولاسيما منها في المناطق المرتفعة والتي تتكون عليها طبقات كثيفة من الثلوج، هذا فضلاً عن أن فرق المراكز تقوم بالتعامل مع الجليد الذي يتكون عليها، وذلك منعاً لحدوث خطر انزلاق السيارات والآليات السالكة عليها.ولأجل تكامل الأعمال الآنفة الذكر، فإن التوجيهات كانت قد أعطيت أيضاً من قبل الوزارة لجميع متعهديها باستمرار أعمالها في تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على جميع الأوتوسترادات والطرق المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة".