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الأبيض يبحث مع السفيرة الأميركية الجديدة في وضع القطاع الصحي في لبنان
أخبار لبنان
2024-01-31 | 09:56
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الأبيض يبحث مع السفيرة الأميركية الجديدة في وضع القطاع الصحي في لبنان
بحث وزير الصحة العامة فراس الأبيض مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون خلال زيارة بروتوكولية بعد استلامها مهامها في لبنان، في الأوضاع الصحية في لبنان وجهوزية القطاع الصحي في مواجهات الأزمات.
وناقش الأبيض مع جونسون الاستراتيجية الوطنية للصحة التي اطلقتها وزارة الصحة العامة قبل عام وشرح التقدم الحاصل في مجال تطبيقها.
أخبار لبنان
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