رابطة التعليم الأساسيّ: لسلسلة رواتب جديدة تعيد قيمتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة

أكّدت رابطة "معلمي التعليم الأساسيّ" أنّها لن تقبل بأن يتقاضى المعلم دخله الشهريّ من خلال الراتب الأساسيّ يضاف إليه راتبان على سبيل المساعدة، ثم أربعة رواتب مساعدة مرتبطة بالحضور الإلزاميّ وإلا حسمت، يضاف إلى كل ذلك بدل إنتاجية موقت تنتهي مفاعيله، في نهاية العام الدراسيّ.



ولفتت الرابطة، في بيان، بعد عقد اجتماع افتراضيّ، إلى أنّ البعض ظنّ أنّ المعلمين قد وصلوا إلى حقوقهم في التقديمات المنوه عنها أعلاه والتي قد تصل في أحسن الأحوال إلى 600 دولار.



وأكّدت على الآتي:



1 - رفض الموازنة، التي تحمل من الضرائب ما سوف يلتهم فتات الرواتب، لا سيما وأنها لم تحمل تصحيحًا للرواتب.



2 - مطالبة الحكومة والمجلس النيابيّ بالعمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب تشمل العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وتعيد قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.



3 - تصحيح أجر ساعة التعاقد وتصحيح وضع المستعان بهم على نفقه الصناديق ليصبحوا متعاقدين وفقًا للأصول.



4 - تأييد إضراب موظفي الادارة، للحصول على الحقوق ولا سيما سلسلة رواتب جديدة.



5 - التنسيق مع الروابط والقطاعات الأخرى في التحركات المقبلة ووضع روزنامة زمنية للقاء الكتل النيابية والمسؤولين لتحقيق الهدف بإصدار سلسة رواتب جديدة.



وناقشت الرابطة بعض المسائل الداخلية وأُصدر خلالها، قرار برفع قيمة الإشتراك السنويّ اعتبارًا من العام الحالي إلى 250 الف ليرة لبنانية والاعفاء من الاشتراكات عن الفترة السابقة.