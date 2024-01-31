مولوي عرض مع لحود وزغيب أوضاع القطاع الزراعي في لبنان وحاجات زحلة والبقاع

عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في وزارة الداخلية والبلديات المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود أوضاع القطاع الزراعي في لبنان وموضوع سلامة الغذاء وحماية الثروة الحرجية وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى البحث في موضوع سلامة الغذاء، وكيفيّة الحفاظ على الغابات والثروة الحرجيّة في لبنان .وعرض المولوي مع المدير العام لويس لحود ورئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب أوضاع زحلة والبقاع و حاجات بلدية زحلة المعلقة والتعاون معالاجهزة الادارية والامنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات في سبيل خدمة أهالي زحلة والبقاع.