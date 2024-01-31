المساعدون القضائيون أعلنوا الاعتكاف العام والتوقّف القسريّ

أعلنت لجان المساعدين القضائيين الإعتكاف العام والتوقّف القسريّ عن العمل وإلغاء جلسات المحاكمة في أنواعها كلها وعدم استقبال أي مراجعة، باستثناء ما يتعلق باليوم الأخير من المهل القانونية، بدءا من صباح يوم الخميس.وأوضحت، في بيان، إبقاء الاجتماعات مفتوحة، لمواكبة كل جديد، نظرًا إلى ما يعانيه الموظف العام من سوء في الأوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الرواتب وحرمان الموظفين من الحوافز والمساعدات التي تعطى لبعض المرافق العامة من دون سواها، وتجانسًا مع مطالب رابطة موظفي القطاع العام.وأشارت لجنة المساعدين القضائيين، في بيروت، إلى أنّها اجتمعت مع وزير العدل، في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، بحضور رئيس الصندوق التعاونيّ للمساعدين القضائيين جوزف تامر، للبحث في الأمور المتعلقة بأوضاع المساعدين القضائيين.