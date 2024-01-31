لقاء بين قيادتي حركة فتح وحماس في سفارة فلسطين

التقى وفد من قيادة حركة "فتح"، في لبنان، في مقر سفارة فلسطين، وفدًا من قيادة حركة "حماس"، في لبنان، بحضور سفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.



وأكّدوا الرفض المطلق للمقترحات والبرامج، التي تُطرح وتستهدف حقوق الشعب الفلسطينيّ وثوابته الوطنية.



وشدّدوا على تمتين العمل الفلسطينيّ الموحّد، في لبنان، في إطار وحدة فلسطينية جامعة، "لمواجهة أي عابثٍ بأمن واستقرار مخيماتنا الفلسطينية وجوارها والحفاظ على مسيرة نضالنا الفلسطينيّ المشترك".



وطالبوا الدول، التي علقت مساعداتها لوكالة الأونروا بالعودة عن قرارها، باعتبار وكالة الاونروا الجهة الدولية، التي كُلفت برعاية اللاجئين الفلسطينيين.