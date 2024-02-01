ميشال حلو للـ LBCI: لتوحيد المعارضة

شدد الامين العام للكتلة الوطنية ميشال حلو على وجوب الاتفاق وتوحيد المعارضة لحماية المؤسسات واحترام الدستور وأن نكون خارج الاتفاقيات لا نعني اننا خارج السياسية والتغيير يتطلب الوضوح في السياسة.



واشار في حديث للـ LBCI الى ضرورة الضغط على الحكومة لتسترجع دورها، قائلا: "هناك معارضة جدية في البلد من الضروري التحدث معها".



وعن الموازنة، اعتبر حلو ان "الموازنة هي موازنة اضعاف الدولة، وخنق المواطن، لأن لا رؤية محددة ولا استثمارات معيّنة ، والاصلاحات يجب ان تبدأ بتحرير سعر الصرف واصلاح المصارف".