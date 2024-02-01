استثناء المستشفيات من قرار توقف الشركات عن تسليم المحروقات

اعلنت نقابة المستشفيات في لبنان انه بناء للاتفاق الذي تم بين النقابة والمسؤولين في تجمع الشركات المستوردة للنفط لاستثناء المستشفيات من قرار توقف الشركات عن تسليم المحروقات، يقوم كل مستشفى بالتواصل مع الشركة التي يتعامل معها عادة لتأمين حاجته من مادة المازوت والاتفاق فيما بينهم على آلية استلامهم الكمية المطلوبة.