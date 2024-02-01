قاووق: التهديدات لا تغيّر المعادلات

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أنه كما بالأمس واليوم وغداً، فإن القول الفصل للمقاومة هو في الميدان، والتهديدات لا تغيّر المعادلات.



وأكد الشيخ قاووق خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد صادق محمد هاشم في حسينية بلدة رشكنانيه الجنوبية، أن المقاومة في المنطقة بتكاملها وتعاونها تقترب من تحقيق نصر تاريخي واستراتيجي، يؤسس لمعادلات جديدة، ويضيّق الخناق على العدو الإسرائيلي.



واعتبر أن "قرار قطع التمويل عن الأونروا يعني مشاركة أميركية وغربية في المجاعة والإبادة وفي جريمة العصر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ويعني حصاراً فوق حصار، والهدف أن أميركا والدول الغربية يريدون أن يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني الذي صمد صموداً أسطورياً أمام التجويع وحرب الإبادة".