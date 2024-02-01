لقاء جمع ميقاتي بكاميرون

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية بريطانيا دايفيد كاميرون، في السرايا.

وشارك، في الاجتماع، نائب وزير خارجية بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد وسفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول والوفد المرافق للوزير البريطانيّ.

وعن الجانب اللبنانيّ، شارك مستشارو الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.

وبحثوا في العلاقات اللبنانية - البريطانية وفي سبل إرساء التهدئة، في جنوب لبنان والحل السياسيّ والدبلوماسيّ المطلوب.

كما بحثوا في دور الجيش وسبل دعمه وتقوية قدراته وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدوليّ الرقم1701.

وأكّد ميقاتي أنّ لبنان يؤيد الحل السلميّ، في المِنطقة، وأن الدور البريطانيّ في دعم الجيش أساسيّ في الدفع بهذا الإتجاه.

وشدّد على أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل.

أمّا وزير خارجية بريطانيا، فشدد على أولوية اطلاق النار في غزة، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية للحل.