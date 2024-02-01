بخاش يلتقي نقيب أطباء بلجيكا في بروكسل

التقى نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش يرافقه مستشاره الإعلاميّ انطوان الحايك نقيب أطباء بلجيكا بينوا دوجيمبي.

وحضر اللقاء نائب النقيب البروفسور كريستيان ميلو ومسؤول العلاقات الدولية رولان كيرزمان في مقر نقابة أطباء بلجيكا في بروكسيل.

وعرضوا التحديات، التي يواجهها القطاع الصحيّ، في لبنان وخصوصًا القطاع الطبيّ في ظل الازمة الاقليمية وحرب غزة وانعكاساتها على لبنان والقطاع الصحيّ بشكل عام.

وأوضحوا آلية عمل النقابة وعلاقتها الممتازة مع المؤسسات العاملة في القطاع الصحيّ العامة منها والخاصة ومعاناة المريض في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

من جهة ثانية، بحثوا في مؤتمر الطب الفركوفونيّ المخصص لدول الفرونكوفونية حول العالم والذي سيعقد في الخريف المقبل وفي ضرورة تبادل الخبرات بين نقابات هذه الدول لمصلحة الانسان الذي يبقى الهدف الأسمى في المنظومة الطبية لاسيما بعد دخول التكنولوجيا الرقمية على خط تطور الطب.