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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الثاني 2024
أخبار لبنان
2024-02-01 | 07:17
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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الثاني 2024
أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2024.
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