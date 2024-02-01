الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز: من المتوقع استئناف تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات القادمة

أوضحت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز أنه بعد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين المعنيين، وبناء على تصريحات وايضاحات لعدد من النوّاب من مختلف الكتل، تبيّن أن الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والاشخاص من كافة القطاعات التي إستوردت أو استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان، ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال).



واشارت الشركات في بيان، إلى أنه بناء على ذلك ننتظر بايجابيّة النصّ النهائي من قبل المجلس النيابي، لنبني على الشيء مقتضاه.



ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات القادمة.