اعتبر النائب والوزير السابق نقولا نحاس أن حلّ مشكلة قانون التقاعد والحماية الإجتماعية بحاجة لقانون وإصلاح كبير وليس فقط لبند بالموازنة، موضحا أن مداخيل التقاعد وُضعت في المصارف اللبنانية وطارت جراء الازمة المالية.وتحدّث نحاس، خلال برنامج "جدل" عبر الـLBCI، عن حلّ لهذه المشكلة، وهو قانون لصندوق استثماري للتعويضات.وأوضح أن هذا الصندوق تديره لجنة استثمارية تتشكل من خلال آليات محددة وتترافق مع إعادة فهرسة للمعاش كل عام حسب التضخم كل عام.وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخبراء من الخارج، الامر الذي سيعطي نوعا من الشفافية للصندوق.