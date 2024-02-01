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عبدالله لـ"جدل": المضمونون خط أحمر ولهذا السبب تم سحب المادة 93 من الموازنة
أخبار لبنان
2024-02-01 | 17:21
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عبدالله لـ"جدل": المضمونون خط أحمر ولهذا السبب تم سحب المادة 93 من الموازنة
شدد عضو كتلة اللقاء الدمقراطي النائب بلال عبدالله على أنه لا يمكن مقاربة مشكلة التقاعد والحماية الإجتماعية قبل تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وتحقيق الانتظام المالي، موضحا أنه فُرض على الضمان الاجتماعي أن يضع الاموال في المصارف.
ورأى عبدالله ، خلال برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن كل هذا ضحية الانهيار الاقتصادي والازمة ليست أزمة صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي السياق، أكد أن المضمونين خط أحمر، معتبرا في الوقت عينه أن المسؤولية لا تقع على أرباب العمل.
ودعا عبدالله إلى وضع صيغة وسطية ترضي كل الاطرف.
وأوضح عضو اللقاء الدمقراطي أنه سحب المادة 93 من موازنة العام 2024، اي البند المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وذلك بالاتفاق مع صندوق الضمان الاجتماعي ووزير العمل لان غير واضح فيه من سيدفع المبلغ الذي ارتفع لـ9 أضعاف.
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