فهد لـ"جدل" بشأن تعويضات نهاية الخدمة: صندوق النقد مستعد لتقديم تمويل خلال المرحلة الانتقالية

أكد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان وممثل الهيئات الإقتصادية نبيل فهد أننا "رأينا أن المادة 93 من موازنة العام 2024، المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة، حل وسطي ووافقنا عليها"، مؤكدا أن كان هناك التزام من قبل ارباب العمل تجاه الموظفين فيما خص التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



واعتبر فهد، لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن المشكلة اليوم تكمن بالضمان الاجتماعي إذ إنه تغذى على مدى السنوات الماضية.



وكشف في السياق، أن صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم تمويل بقيمة 200 مليون دولار ضمن برنامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.