رأى المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبو ناصيف أن المشكلة تكمن في أن أصحاب العمل يلعبون بقيمة التصاريح المالية التي يرفعوها إلى الصندوق، موضحا أنهم لا يصرّحون عن الاجر الحقيقي للعامل.وفي السياق شدد، خلال برنامج "جدل" عبر الـLBCI، على أنه يجب على المؤسسات التصريح حسب القيمة الفعلية للدولار أي على سعر 89 ألف للدولار.واشار أبو ناصيف، إلى أن اموال الضمان موجودة في المصارف وبالليرة اللبنانية.وقال إنه تم الاقتراح سابقا لاعتماد معاش تقاعدي بدل تعويضات نهاية الخدمة.وأوضح المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه من المفترض أن يستفيد اللبنانيون الذين ليس لديهم معاش تقاعدي أي المضمونين لدى أصحاب عمل والعاملين لحساب الدولة والبلديات المضمونين والعمال الزراعيين من يبلغون 49 واقل، أما للذين يبلغون 49 سنة وما فوق فيختارون إما قانون تعويض إما معاش تقاعدي.