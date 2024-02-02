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الوفد النيابي اللبناني تابع زيارته إلى واشنطن... باربرا ليف: اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان على ايجاد حل لأزمته السياسية
أخبار لبنان
2024-02-02 | 02:18
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الوفد النيابي اللبناني تابع زيارته إلى واشنطن... باربرا ليف: اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان على ايجاد حل لأزمته السياسية
تابع وفد من النواب ضم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنواب آلان عون، نعمة فرام، ياسين ياسين وأسعد درغام زيارتهم إلى واشنطن بلقاء جمعهم بمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف حيث تم التشديد على ضرورة أن يسعى اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء الدولة كما العمل على تحييد شبح الحرب الشاملة عن لبنان.
وقد أكدت ليف في هذا السياق، أن اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان على ايجاد حل لأزمته السياسية لكن لا يمكنها أن تحل مكان اللبنانيين في التوصل الى حل داخلي والتفاهم فيما بينهم، مشددة على أن الحل في نهاية المطاف هو من مسوؤلية اللبنانيين أنفسهم.
وكانت للوفد النيابي سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخزينة الأميركية وأبرزهم مساعد نائب وزير الخزانة لشؤون الارهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، ونائب مساعد وزير الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير، ومستشارة السياسات بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية لي آن هولمان بحيث تطرق النقاش الى وجوب العمل لإرساء الاستقرار المصرفي والتقييد بالمعايير الدولية ومحاربة تبييض الأموال ومكافحة الأموال الغير شرعية.
وقد عرض الوفد افكارا من شأنها أن تسهم بالخطة المرتقبة التي تعمل عليها الحكومة لإعادة أموال المودعين عوض التفكير بشطبها كما سمع الوفد كلاما عن التعامل الإيجابي مع حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري.
كما شملت لقاءات الوفد النيابي أعضاء في الكونغرس الأميركي ومنهم غريغوري ميكس وداريل عيسى ودارين لحود اضافة الى غاريت غرافيس، وقد ركزت المحادثات على الاستحقاق الرئاسي وبناء الدولة وإبعاد شبح الحرب وإعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني كما ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كمؤسسة جامعة لحماية لبنان والحفاظ على استقراره.
وقد تخلل زيارة الوفد الى واشنطن عشاء أقامته السفارة اللبنانية على شرف نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب والنواب المشاركين.
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