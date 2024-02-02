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وضاح الصادق للـLBCI: لا يحق لمجلس النواب وضع ضرائب بمفعول رجعي
أخبار لبنان
2024-02-02 | 04:27
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وضاح الصادق للـLBCI: لا يحق لمجلس النواب وضع ضرائب بمفعول رجعي
رأى النائب وضاح الصادق أن جلسة الموازنة تخللها فوضى كبيرة، قائلا: "كنا أكثر من مرة نتدخّل لنتمنى على الرئيس نبيه بري بأن يقوم بتهدئة الجو".
وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الفوضى ليست ناتجة عن كلام متبادل أو حدّة بالنقاشات على مواد، ولكن الفوضى كانت أنه فُتِحَ في المجلس النيابي وبأمكان عدة منه اجتماعات وكأننا في مقهى.
وقال: " معظم البنود التي أقرت أو عدلت أو لم تقرّ كنّا على علم بها قبل دخولنا الى المجلس ولكن آخر طرح حصل كان لنا غير واضح وما زال غير واضحا".
وشدد على أنه "لا يحق لأي نائب عرض مادة شفهيا لم نقرأها ولا نعلم تفاصيلها ولا يحق لمجلس النواب وضع ضرائب بمفعول رجعي".
أوضح أنهم ككتلة "تحالف التغيير" صوتوا ضد الموازنة لأن لا قطع حساب فيها وهي غير صالحة لإدارة البلاد في هذه المرحلة.
وقال: "سنعقد اجتماعا يوم الثلاثاء كمعارضة وككتلة للتداول بشأن الموازنة ولا أعلم إن كنا سنهذب الى تقديم طعن والمشكلة أنه اذا تم قبول الطعن فسنعود الى موزانة 2022".
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